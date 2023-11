Xbox : Microsoft va bientôt bloquer les accessoires non officiels sur ses consoles

Vous avez l’habitude d’utiliser des accessoires tiers avec votre Xbox ? Profitez en tant que c’est encore possible, car cela risque de ne plus durer très longtemps. Microsoft est en effet sur le point de prendre une mesure radicale pour vous empêcher de vous servir d’accessoires n’ayant pas été validés par ses soins, sur la Xbox.

C’est en tout cas ce que rapportent plusieurs utilisateurs qui ont commencé à voir s’afficher un inquiétant message d’erreur sur la console.Un accessoire connecté n’est pas autorisé. L’utilisation d’accessoires non autorisés compromet votre expérience de jeu. Pour cette raison, l’accessoire non autorisé sera interdit d’utilisation le 12/11/2023.

D’après Windows Central, ce serrage de vis de la part de Microsoft serait dû au fait que l’entreprise allait lever les restrictions quant à la possibilité pour les fabricants d’accessoires de produire des accessoires sans fil pour les Xbox Series X et S. Comme pour certains casques, les manettes sans fil de tierce partie devront embarquer une puce de sécurité spécifique approuvée par Microsoft. headtopics.com

