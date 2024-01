Xavi Simons pourrait rester à Leipzig une année de plus et repousser un éventuel retour au PSG, Newcastle et Dortmund en pincent pour Désiré Doué, Faris Moumbagna a signé à l'OM, West Ham privilégie une vente pour Saïd Benrahma, Clément Lenglet pourrait rebondir à l'AC Milan, le Barça serait freiné par ses finances fragiles dans le dossier Kalvin Phillips... Voici le bulletin mercato du jour.le destin de Xavi Simons ne s'écrirait pas forcément au PSG l'année prochaine.

Le milieu de terrain néerlandais, prêté par le club parisien au RB Leipzig cette année, ne fait pas l'objet d'une option d'achat. Auteur de 7 buts et 9 passes décisives cette saison, il brille de mille feux en Bundesliga, si bien que son club ferait tout pour le conserver, et disposerait d'un atout dans sa manche. D'après le média allemand, le joueur aurait un accord avec le PSG pour avoir un mot à dire sur son avenir. Le club souhaiterait profiter de cela pour négocier un deuxième prêt la saison prochaine, et l'assortir cette fois-ci d'une option d'acha





