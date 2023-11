WXV. Un choc pour le titre, les Bleues pour l’honneur… Les enjeux de la dernière journée

Qui sera sacré dans ce WXV 1 ? Que peut encore espérer le XV de France féminin ? On vous décrypte les enjeux.L’Angleterre est dans un fauteuil avant la dernière journée. Premières avec dix points, avec quatre points d’avance la Nouvelle-Zélande, pays hôte, les Red Roses sont en ballottage très favorable pour être sacrées.

Elles ont écrasé l’Australie (42-7) et le Canada (45-12). Elles doivent désormais se mesurer aux Blacks Ferns (samedi 7 h), les championnes du monde en titre, dans un remake de la finale du Mondial 2022… Qu’elles avaient perdue de peu (34-31).

Il faudra attendre cette dernière rencontre pour connaître le nom du vainqueur. Un succès leur assurerait le titre. En cas de défaite, elles devront obtenir deux points de bonus pour l’emporter ( soit marquer quatre essais et s’incliner par sept points ou moins).

Pour les Black Ferns, la tâche est un peu plus corsée : elles ont besoin d’une victoire avec bonus offensif. Si elles s’imposent sans inscrire quatre essais, elles devront priver l’Angleterre de bonus pour être titrées.

Si les deux équipes terminent avec le même nombre de points, les Blacks Ferns seront sacrées en raison de leurs précédentes confrontations.LIRE AUSSI.Une chance infime pour l’Australie et le Canada Situés respectivement aux troisièmes et quatrièmes places, l’Australie et le Canada ont une infime chance de remporter le WXV 1. Les deux équipes doivent signer une victoire à cinq points et espérer que les Black Ferns prennent quatre points contre l’Angleterre. L’Australie défie le pays de Galles, dernier du classement, tandis que le Canada affronte la France.

