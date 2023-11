Word a 40 ans, et toutes ses dents !

Selon Microsoft, 1983 était l'âge d'or pour tous les utilisateurs d'ordinateurs personnels, et c'est précisément dans ce contexte que fut lancéest diffusée pour la première fois, Microsoft lance un tout nouvel outil qui va révolutionner le traitement de texte : Word. C'était il y a 40 ans, et Microsoft a encore des projets plein les tiroirs pour son précieux logiciel.

veiller à ce que Word évolue pour aider les utilisateurs à effectuer toutes les tâches d’écriture et de lecture aussi efficacement que possibleDe plus, Microsoft met en avant le côté collaboratif de son outil, avec notamment le souhait de faciliter au maximum la cocréation de contenus avec d'autres personnes, l'apport de commentaires, l'échange d'idées et la production de contenu de qualité.

Pour la petite histoire, il y a quelques semaines à peine, Microsoft procédait à une petite révolution avec Word en modifiant la police de caractères par défaut. En effet, adieu Calibri, et place bientôt à

