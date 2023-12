Wonka : Qui est l'homme derrière la chocolaterie ?

Avertissement : cet article comporte des spoilers sur Wonka. La prémisse de Wonka est simple : Qui est l'homme qui se cache derrière la chocolaterie ? À la fin du film, avec l'aide de Timothée Chalamet (dans le rôle d'un Willy Wonka exceptionnel) et des auteurs Paul King et Simon Farnaby (de Paddington), nous avons une réponse.

Avant d'être le plus grand industriel de la confiserie au monde avec un manoir d'horreurs chocolatées, comme Jigsaw dans Saw mais avec une dent sucrée, il était juste un gentil petit gars avec un chapeau haut de forme, une veste marron et un penchant pour le cacao infusé de façon magique. Le jeune Wonka arrive dans une Europe d'avant-guerre. Avec un chapeau rempli de rêves (et de théières, de réveils et d'écharpes de magiciens) et une petite mallette pour fabriquer ses créations, il projette de posséder une boutique dans le réseau de chocolatiers le plus emblématique du mond





