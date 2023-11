Windows 11 ne préinstallera plus les applications Cartes et Films et TV par défaut

Bye-Bye, Windows Cartes et Windows Films et TV ? Dans la dernière version de son OS star, Microsoft n’installe plus ces deux applications par défaut. De quoi alléger un peu l’image système de Windows, tout en laissant le loisir aux utilisateurs et utilisatrices de réinstaller les logiciels si besoin.Pour le moment, ce changement n’est visible que dans la build 25987. Cette dernière vient d’être publiée dans le canal de diffusion « Canary », soit les versions les plus instables de l’OS

. Cette branche de mise à jour est réservée aux développeurs et développeuses ou aux fans les plus curieux. Il est donc déconseillé d’y basculer si vous ne savez pas ce que vous faites. De plus, la suppression des deux applications n’est effective que lors d’une installation « fraiche » de la build concernée. Si vous mettez votre système à jour depuis une version qui contient ces deux outils, ils ne disparaîtront pas dans le processus. Pour le dire plus simplement, pour le grand public, ces applications ne seront plus préinstallées lors d’une installation (ou réinstallation) de Windows 11 d’ici à quelques mois, quand cette version du système arrivera dans la branche de distribution stable.resteront disponibles et mis à jour via le Microsoft Store », explique l’entreprise, mais Windows 11 ne les embarquera bientôt plus par défau

:

CLUBİC: Windows 10 reste le système d'exploitation le plus populaire de MicrosoftMalgré l'arrivée de Windows 11, Windows 10 conserve une part de marché de 69,35% en octobre 2023. Windows 11, quant à lui, atteint une part de marché de 26,4% en octobre 2023. Malgré cette légère hausse, Windows 11 peine à détrôner son prédécesseur. Malgré tout, Windows 11 compte plus de 400 millions d'utilisateurs actifs. Sur la plateforme de jeux Steam, Windows 10 reste également en tête avec une part de marché de 58%, tandis que Windows 11 atteint seulement 37,43%.

La source: Clubic | Lire la suite »

CLUBİC: La part de marché de Windows 11 grimpe timidement en octobre, Windows 10 toujours au top !Vous le savez, Windows 11 n'est pas le système d'exploitation de Microsoft le plus populaire auprès des utilisateurs. Et malheureusement, ce ne sont pas les derniers chiffres en date qui nous feront mentir.

La source: Clubic | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Cette collectionneuse de cartes Pokémon vit dans la peur après plusieurs vols, à Clermont-FerrandUne femme de 39 ans vit dans la peur à cause de son impressionnante collection de cartes Pokémon. En août 2023, des voleurs étaient entrés dans son appartement de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) pour dérober une partie de cette collection. Elle a connu plusieurs mésaventures.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

VANİTYFAİRFR: Bad Bunny invite Steve Buscemi dans un nouveau clip en hommage aux films d'épouvanteBad Bunny rend hommage au film Nosferatu dans le clip de son single « Baticano ». L'acteur Steve Buscemi y incarne un savant fou particulièrement savoureux.

La source: VanityFairFR | Lire la suite »

BFMTV: Un RER dans la métropole Aix-Marseille pourrait voir le jour 'dans 10 à 15 ans'VIDÉO - Comme chaque jeudi, 'Marseille Politiques' ouvre le débat sur un sujet de l'actualités politiques de la région marseillaise sur BFM Marseille Provence, en partenariat avec La Provence. Ce jeudi 2 novembre, Jean-Marc Zulesi, député Renaissance des Bouches-du-Rhône et auteur de la loi sur service...

La source: BFMTV | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Trois blessés dans un carambolage impliquant quatre voitures dans la MancheUn accident s’est produit ce vendredi 3 novembre 2023 près de Cherbourg (Manche). Trois personnes ont été blessées et transportées au centre hospitalier de Cherbourg.

La source: OuestFrance | Lire la suite »