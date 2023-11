Wifit lance deux montres connectées à moins de 100 euros en France

Wifit débarque en France avec l’intention de lancer tout un tas de produits à des prix très attractifs. Et l’entreprise commence son aventure dans l’Hexagone en lançant deux montres connectées sous la barre des 100 euros. Voici donc les WiWatch R1 (99,99 euros) et WiWatch S Plus (59,99 euros). Il est difficile pour l’heure d’avoir un avis sur les produits de cette marque, il faudra évidemment attendre de pouvoir faire des tests pour cela.

Toutefois, nous pouvons déjà nous pencher sur ce que ces deux montres proposent sur le papier. WiWatch R1 : beaucoup de promesses La WiWatch R1 adopte un boîtier rond en alliage de zinc. Celui-ci loge un écran tactile Amoled de 1,3 pouce pour une définition de 360 x 360 pixels. Autre détail intéressant est bien mis en avant par Wifit : il existe une « molette de navigation intelligente ». Son utilisation se targue d’être des plus intuitives pour découvrir l’interface, si l’on en croit le communiqué de presse de la marqu

:

