Wheere déploiera sa technologie de géolocalisation indoor aux JO de Paris 2024

Par exemple, la solution permettra de géolocaliser un pompier, un policier ou un militaire en intervention, lors d'un incendie, une prise d'otages ou une attaque terroriste. L'objectif est « de pouvoir coordonner leurs actions depuis l'extérieur, ou de venir en aide rapidement à d'éventuels blessés », détaille le PDG.Autres cibles : l'industrie 4.

« Le GPS ne fonctionne pas, ou très mal, en intérieur, alors que l'indoor représente 95 % des activités économiques », relève Pierre-Arnaud Coquelin, PDG de Wheere.

Une nouvelle levée de fonds, comprise entre 50 et 80 millions d'euros, est espérée à la fin de 2025 pour un déploiement dans les grandes villes. Pierre-Arnaud Coquelin projette d'ores et déjà une autre opération de l'ordre de 300 millions, courant 2027, pour financer la fabrication de 330 satellites assurant une couverture mondiale. Pour l'heure, Wheere emploie 12 salariés et ne réalise pas de chiffre d'affaires.

Comment réagir face aux défis de la transition énergétique ? Comment se positionner dans un environnement économique et politique instable ? Comment exploiter au mieux les opportunités d’innovation dans chaque secteur ? Au quotidien, à travers nos décryptages, enquêtes, chroniques, revues de presses internationales et éditos, nous accompagnons nos abonnés en leur donnant les clés pour s’adapter à un environnement complexe.1.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUDOUEST: Jeux olympiques de Paris 2024 : 400 000 spectateurs attendus pour la cérémonie d’ouvertureOn connaît la jauge de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris qui aura lieu le 26 juillet 2024. Le gouvernement table sur 400 000 personnes

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: La plainte pour torture visant le président iranien du Comité national paralympique 2024 classée à ParisLa plainte pour torture visant le président iranien du Comité national paralympique 2024, Ghafoor Kargari, et déposée à Paris par deux associations le 28 août, a été classée sans suite, a indiqué mardi une source judiciaire.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Paris-Bercy : 'J'essaye de pousser au maximum', Monfils se projette déjà sur 2024VIDEO - Eliminé dès le premier tour du tournoi de Bercy, Gaël Monfils se projette déjà sur la saison 2024.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: Qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 : Qui représentera la France ?Quatre joueurs français auront la chance de représenter l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Découvrez comment ils seront sélectionnés.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

BE_BASKETFR: Pas de wild-card pour l’EuroLeague en 2024-2025 : Paris va devoir monter sportivementEuroLeague - Le PDG de l'EuroLeague, Paulius Motiejunas, a assuré qu'il n'y aurait pas d'expansion la saison prochaine. Paris n'obtiendra pas de wild-card mais pourra monter sportivement.

La source: Be_BasketFr | Lire la suite ⮕

LEPARISIEN_75: Paris 2024 : pourquoi certains restaurateurs se disent inquiets pour leur chiffre d’affairesIls craignent de manquer de serveurs, de livraisons, et parfois même de clients. Les patrons des restaurants parisiens sont loin d’être tous enthousiastes à l’approche des Jeux olympiques. Certains affirment même qu’ils envisagent de fermer pendant cette période.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite ⮕