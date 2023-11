WhatsApp veut vous donner un air plus professionnel avec sa fonctionnalité « photo de profil alternative »

Vous ne souhaitez pas que tout le monde puisse voir votre photo de profil WhatsApp ? Bonne nouvelle, l’application de messagerie instantanée a une solution pour vous. Ou plutôt, aura bientôt une solution pour vous. En effet, comme l’a repéré par le site spécialisé WABetaInfo, il sera bientôt possible d’avoir une photo de profil dédiée à vos contacts et une autre pour les inconnus qui vous chercheraient sur WhatsApp.

Avec un profil alternatif, vous pourrez donc présenter un visage différent à vos contacts et aux personnes extérieures à votre cercle proche. Une manière de préserver un peu de vie privée à peu de frais, tout en vous présentant sous votre meilleur jour aux potentiels clients ou inconnus qui chercherait à vous contacter.

WhatsApp pour Android est une application incontournable qui permet de discuter facilement avec vos contacts, quel que soit le modèle de leur téléphone, en vocal et en vidéo. Véritable référence utilisée par des milliards d'utilisateurs, cette appli est facile à prendre en main et disponible en français.Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies.

