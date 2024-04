Welcome in Tziganie : un festival éclectique et international

L’esprit "bohème" de Welcome in Tziganie flottera à nouveau sur Seissan , du 26 au 28 avril. La 17e édition du festival, devenu incontournable pour la musique manouche, tzigane et gitane, promet encore une fois un week-end riche en découvertes et voyages musicaux. "Nous accueillons des groupes d’une dizaine de pays européens et au-delà", indique Florian Calvez, président de l’événement. "Notre objectif est de diversifier la programmation et de sortir des musiques gitanes.

Nous aurons, cette année, une édition très éclectique." À commencer par la première soirée, le vendredi 26 avril. Un groupe indien ouvrira en effet le festival, le Bollywood Masala Orchestra. "Le peuple tzigane est originaire du nord de l’Inde, nous voulions donc revenir aux origines, présente Florian Calvez. Ce groupe est emblématique et proposera un spectacle haut en couleur, sous le haut-patronage de l’ambassade d’Ind

