Week-end musical pour récolter des fonds pour la chapelle du Saint-Sépulcre

Samedi 6 et dimanche 7 avril, c’est le retour d’un grand week-end musical organisé par l’association Les Amis du Saint-Sépulcre, toujours dans l’objectif de récolter des fonds pour la chapelle du Saint-Sépulcre à Cavillargues. "Nous proposons trois concerts de styles musicaux différents. Les recettes de cette manifestation seront entièrement reversées à la collecte de dons hébergée par la Fondation du Patrimoine pour restaurer la chapelle", indique Valérie Frac, la présidente de l’association.

Pour rappel, une collecte gérée par la Fondation du patrimoine est ouverte depuis août dernier. L’état de la chapelle nécessite des travaux urgents, d’autant plus urgents depuis les dernières fortes pluies. "L’architecte et le maçon sont venus sécuriser, pour que l’eau s’infiltre le moins possible." Trente-et-un donateurs ont donné 6 860 € sur les 50 000 espéré

