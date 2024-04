Week-end à 1 € dans les trains régionaux liO Les billets des trains régionaux liO sont proposés au tarif d’1 € par personne sur les lignes d’ Occitanie jusqu’à Avignon , Tarascon , Agen , Pau et Brive , samedi 6 et dimanche 7 avril. Infos : trainlio.sncf.com L’ancien PDG de la Provence face aux élèves de JBD Claude Perrier, ancien PDG du quotidien marseillais, mais aussi ancien directeur du réseau France Bleu, se déplace au lycée Jean-Baptiste-Dumas (JBD) d’Alès ce vendredi 5 avril.

De 10h à midi, il échangera avec des élèves du lycée sur sa carrière ainsi que sur sa vision du monde des médias et de la politique, pour avoir également été membre du cabinet du maire de Nice, Christian Estrosi. Claude Perrier participe, ici, à la dernière rencontre “Culture et ambition”, qui veut montrer au public scolaire des parcours de vie pour les aider dans leur orientatio

Trains Régionaux Lio Tarif Occitanie Avignon Tarascon Agen Pau Brive

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Midilibre / 🏆 16. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le club d'échecs de Morières-lès-Avignon séduit de plus en plus les jeunesChaque année, dans le monde, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à cette activité portée par son image positive et les initiations organisées dans les écoles. À l'image de cette commune vauclusienne où le nombre joueurs explose et la moeynne d'âge rajeunit.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélosDepuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles de circulation que les vélos. Cela inclut le respect des panneaux d'interdiction, des feux de circulation et des pistes cyclables.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Tarascon : Les nouvelles infrastructures inaugurées en grande pompe par Martine VassalLa présidente du Département des Bouches-du-Rhône a profité d'une matinée à Tarascon ce vendredi 15 mars pour inaugurer la Maison multi-accueil, le pôle administratif et la Maison du Bel Âge

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Les décors de défilé les plus spectaculaires de la Fashion Week automne-hiver 2024-2025Retour en images sur les plus beaux décors de défilés qui ont marqué la saison automne-hiver 2024-2025.

La source: Vogue.fr - 🏆 77. / 51 Lire la suite »

Les décors de défilés les plus spectaculaires de la Fashion Week automne-hiver 2024-2025Retour en images sur les plus beaux décors de défilés qui ont marqué la saison automne-hiver 2024-2025.

La source: Vogue.fr - 🏆 77. / 51 Lire la suite »