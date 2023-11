We Are French Touch : la création française à l'honneur

La création française sera à l'honneur de We Are French Touch, le 21 novembre à la Maison de la Mutualité. L'objectif ? Mettre en lumière la créativité tricolore et célébrer les réalisations des ICC, mais aussi favoriser les collaborations et un dialogue constructif sur le futur collectif de la French Touch.

Lors de cet événement - soutenu par Bpifrance et conçu par La French Touch et ses Ambassadeurs - qui réunira tous les acteurs de l'écosystème créatif français, les figures emblématiques du Coq orange partageront leur vision des ICC. Un hymne à la créativité française « Le récit commun de la créativité française prendra corps une troisième fois, à la Maison de la Mutualité, totem de l'audace et de l'interdisciplinarité. Inspiration, connexion et innovation seront au cœur des débats et des activations », déclare Nicolas Parpex, directeur du Pôle ICC et pilote du Plan Touch chez Bpifrance. « La French Touch, c'est ce qui maille les créateurs, les entrepreneurs et les leaders d'opinion des ICC française





LaTribune » / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Depuis Béziers, Labo Sneaker exporte sa 'french touch' à l’internationalPersonnaliser ses baskets ou celles de ses collaborateurs aux couleurs de son entreprise ? C'est précisément ce que propose Labo Sneaker. Fondée en 2017 à Sauvian, cette entreprise s'est taillé une place de choix au fil des ans dans le monde de la customisation de sneakers. En France et surtout en Europe.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 70,98 Lire la suite »

Paris Games Week: existe-t-il une 'french touch' du jeu vidéo?Le salon parisien a décidé de mettre à l'honneur les productions françaises. Cela tombe bien: elles sont nombreuses cette année, preuve que la France fait son trou dans le secteur.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

L'enfant Bonpoint, mini-ambassadeur de la French touchDepuis le Covid, la marque des petits français bien nés retrouve ses lettres de noblesse auprès de parents en quête de qualité entre tradition et modernité.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 72,8 Lire la suite »

3 compétences à mettre sur son CV pour se démarquerEt si, en cette rentrée 2023, le moment était venu de repenser votre CV ? Maîtrise des technologies de l'information, développement de logiciels ou encore analyse de données sont des compétences désormais très recherchées sur le marché du travail.

La source: lavoixdunord - 🏆 74. / 22,5 Lire la suite »

Comment va se mettre en place le futur contrôle technique obligatoire pour les deux-roues motorisésUn arrêté publié ce mardi au Journal Officiel acte la mise en place progressive de ce contrôle technique à partir d'avril 2024, dix ans après la directive européenne imposant de le faire. La mesure avait provoqué la colère de nombreux motards français qui estiment que ce contrôle est superflu.

La source: franceinter - 🏆 40. / 28,125 Lire la suite »

Chrysanthèmes : top 5 des plus belles variétés à mettre dans son jardinBiba : magazine féminin Mode, Beauté, Psycho, Sexo, Pratique - Biba

La source: bibamagazine - 🏆 72. / 22,5 Lire la suite »