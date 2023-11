Voyons Voir : Aides à la filière livre

30/10/2023 15:14:00 BFMTV

VIDÉO - Cette semaine, Voyons Voir s’intéresse à la culture et plus précisément à la filière livre. Avec plus de 300 librairies indépendantes, Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e région de France dans ce domaine. Pour consolider le maillage territorial et soutenir le développement des petits établissements, la...