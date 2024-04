Voyager en train en illimité pour 49 € par mois. C’était la promesse lancée en septembre 2023 par Emmanuel Macron. L’idée était de permettre aux clients de la SNCF de voyager dans les trains Intercités et les TER, dans toute la France, pour un abonnement mensuel de 49 € par mois. Inspiré du modèle allemand, le Pass rail devait révolutionner l’offre ferroviaire. Au mois de mars, le ministre délégué chargé des Transports Patrice Vergriete a mis un premier bémol à la belle promesse.

L’offre se réduirait probablement à la période estivale et uniquement pour les jeunes. "Il s’agirait en quelque sorte d’une tarification sociale pour les jeunes, pour leur permettre de découvrir l’ensemble des régions de notre beau pays", déclarait alors Patrice Vergriete. Lien interne vers l’article n°11810129 Le Pass rail ne verra finalement pas le jour. Ni cet été, ni pour les jeunes. La faute à trois régions qui n’ont pas donné leur accord : la Normandie, les Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpe

ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

