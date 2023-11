Vous vous sentez groggy ? Voici une méthode pour sortir la tête du brouillard en 5 minutes 

Feuilles mortes, températures basses, ciel grisâtre… Si l'automne peut tout de même avoir un charme presque poétique, il n'empêche que la saison froide a officiellement commencé et qu'avec, la déprime saisonnière s'est invitée chez certain.es.

Pour certain.e.s, le changement de saison (et d'heure) implique une grande fatigue. Le temps n’est plus celui de l’été, les matinées et les soirées sont bien plus sombres et il faut lutter contre la somnolence. Heureusement, il existe une méthode simple pour se défaire de ce sentiment peu agréable.

Dans le détail, il s’agit d’une forme de dépression qui survient lorsque les jours raccourcissement en hiver. Selon le National Institue of Mental Health, les symptômes apparaissent souvent à la fin de l’automne ou au début de l’hiver, et disparaissent au printemps ou en été. headtopics.com

'Avec l’arrivée du froid, nous avons souvent l’impression de manquer d’énergie', confirme Sarah Rush, professeure de yoga, au magazine Stylist UK. 'S’il est important d’écouter son corps lorsque la nature nous invite à ralentir et à nous reposer, il existe aussi des outils simples qui peuvent nous aider à retrouver notre énergie', ajoute-t-elle.

D’après Sarah Rush, la méditation est efficace pour stimuler nos niveaux d’énergie, car elle nous donne l’occasion de nous retrouver avec nous-même lorsque l’on est à bout de nerfs. 'En ralentissant notre respiration, nous ralentissons également notre pensée', explique-t-elle. headtopics.com

'Nous pouvons alors concentrer notre esprit sur ce qui nous apporte de la joie et de la gratitude, ce qui réduit les nouveaux d’hormones de stress dans le corps et nous permet de nous sentir plus lumineux et plus dynamiques', ajoute la professeure de yoga. Pour retrouver la lumière, donc, et se sentir plus en forme, une méditation de cinq minutes suffit.

