Vous prenez les transports en commun ? Google prépare une révolution

. Sauf que pour Paris comme beaucoup d’autres communes, il devient parfois compliqué de s’y retrouver. Pour y voir plus clair entre vos différents tickets et abonnements, Google Wallet dévoile plusieurs nouveautés pensées pour faciliter la vie des usagers des transports en commun.

Seuls les forfaits mensuels sont accessibles en dématérialisé, ce qui implique de penser à recharger son forfait tous les 1er du mois.en définissant la périodicité de paiement, ainsi que le montant. Cela vaudra notamment pour les abonnements SNCF. Depuis l’application Maps, il sera aussi possible d’acheter directement un ticket de transport pour rejoindre une destination.

Horoscope Gémeaux et LionEn couple, vous redoublez d'efforts pour faire plaisir à votre partenaire. C'est tellement mignon et romantique qu'à deux, vous nagez dans un océan de bonheur et de partage. Doux messages et activités complices seront au programme. Célibataire, soyez prudent face à votre potentielle nouvelle conquête. Vous pourriez tomber très amoureux… et on vous le souhaite ! Si vous avez la certitude que c'est la bonne personne, n'attendez plus, et soyez heureux ensemble. Vous avez du mal à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, mais la vie devrait mettre sur votre chemin un indice qui vous guidera vers la bonne décision à prendre. N'ayez pas peur d'être radical, tant que vous agissez en accord avec votre être profond. Si vous avez des questions sur votre avenir professionnel, vous saurez trouver des personnes compétentes pour vous éclairer et vous rassurer. Si vous êtes en couple, ce qui fait la force de votre relation c'est votre capacité à traverser les épreuves main dans la main. N'ayez pas peur de l'avenir, car vous pouvez être certain que vous formez un tandem qui fonctionne. Du côté des célibataires, la soirée vous réserve quelques surprises plutôt agréables ! Profitez sans trop penser au lendemain : en amour, c'est souvent quand on planifie le moins que ça fonctionne le mieux. Probable situation d'urgence inattendue dans le domaine du travail Lire la suite ⮕

Promotion exceptionnelle sur le Google Pixel 7a chez RakutenNe manquez pas la nouvelle promotion de Rakuten sur le Google Pixel 7a. Ce smartphone de dernière génération est encore récent sur le marché de la téléphonie mobile. Rakuten vous offre plus de 100 euros de remise sur ce Google Pixel 7a que vous trouverez à 399,99 euros au lieu de 509 euros. Il est compatible avec la livraison gratuite à domicile et le site vous offre 40 euros supplémentaires quand vous rejoignez le Club R. Ce smartphone Google en promotion est de couleur « noir charbon » avec une capacité de stockage de 128 Go et une mémoire vive (RAM) de 8 Go. Il est vendu neuf et scellé dans sa boîte d’origine avec une garantie de 24 mois. En le commandant maintenant chez Rakuten, vous pouvez le recevoir en 3 à 5 jours chez vous.Le Google Pixel 7a est doté d’un écran de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il vous offre une expérience visuelle riche et immersive qui vous fait apprécier votre visionnage de contenus. Côté photo, il est équipé d'un double capteur arrière de 64 et 13 mégapixels. Profitez de plusieurs fonctionnalités pour optimiser vos clichés, notamment la Gomme Magique qui permet d’effacer les éléments indésirables en arrière-plan. Grâce à son autonomie de 24 heures, vous pouvez l’utiliser toute la journée sans avoir à le charger. Il tourne sous Android, ce qui le rend simple d’utilisation avec une interface intuitive et un accès à une multitude d'applications Lire la suite ⮕

Pourquoi vous devriez vous équiper d'une tablette à domicileQue vous le vouliez ou non, il y a toutes les bonnes raisons du monde de s’équiper d’une tablette à domicile. Cette tablette Lenovo Xiaoxin Pad 2022 est équipée d’une puce Snapdragon 680, d’une batterie de 7700 mAh et d’un écran de 10,6 pouces. Profitez d'une remise de 13 € jusqu'au 30 octobre. Lire la suite ⮕

Huawei, Honor et Vivo : « Nous vous recommandons de désinstaller Google immédiatement »L'application Google, présente sur des millions d'appareils à travers le monde, est soudainement accusée d'activités malveillantes. Est-ce un simple bug, une erreur de détection ou quelque chose de plus sérieux ? Lire la suite ⮕

Comment reconquérir un peu de liberté de choix face aux algorithmes et à l'abondance de choix de films, séries ou livres ?Vous pouvez vous abonner au téléchargement périodique d'un fichier audio. Vous pouvez conserver l'émission ainsi téléchargée sur votre ordinateur, l'emporter sur votre baladeur numérique ou la graver sur un CD. - Si vous choisissez Apple Podcasts, cliquez simplement sur le lien suivant : le logiciel prend en charge toutes les opérations d'abonnement.- Si vous optez pour un autre logiciel, copiez et collez-y le lien suivant, puis suivez ses indications pour procéder à l'abonnement. Lire la suite ⮕

Abonnement au téléchargement périodique d'un fichier audioVous pouvez vous abonner au téléchargement périodique d'un fichier audio. Vous pouvez conserver l'émission ainsi téléchargée sur votre ordinateur, l'emporter sur votre baladeur numérique ou la graver sur un CD. Si vous choisissez Apple Podcasts, cliquez simplement sur le lien suivant : le logiciel prend en charge toutes les opérations d'abonnement. Si vous optez pour un autre logiciel, copiez et collez-y le lien suivant, puis suivez ses indications pour procéder à l'abonnement. Lire la suite ⮕