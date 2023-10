Vous payez trop cher votre forfait mobile ? Cette offre 40Go va vous faire changer d'opérateur

En cette période de l'année où la température baisse, pourquoi ne pas faire de même avec votre facture mobile ? C'est justement ce que propose Prixtel avec son fameux forfait Oxygène, permettant de profiter de 40 à 80 Go en 4G avec un prix de départ très attractif !forfaits mobiles pas chers

, Prixtel peut compter sur le réseau SFR pour accorder une véritable bulle d'oxygène à votre facture mobile, à un tarif de départ fort avantageux avec une excellente qualité de service, pour vous comme pour la planète.

Si vous avez besoin de plus de données, le forfait Oxygène se divise en deux autres paliers, vous permettant d'obtenir jusqu'à 60 Go moyennant 10,99€ par mois, ou jusqu'à 80 Go en faisant passer la facture mensuelle à 12,99€ par mois.Outre cette flexibilité s'agissant de votre consommation de data en France, le forfait Prixtel Oxygène vous octroie 15 Go à utiliser en 4G depuis l'UE/DOM. headtopics.com

On retrouve enfin les classiques appels, SMS et MMS illimités, tant en France que depuis l'UE/DOM. Cette offre est bien sûr sans engagement, pour plus de liberté dans l'éventualité où vous trouvez que les forfaits sont plus verts ailleurs.L'avantage indéniable de Prixtel par rapport à la concurrence est donc la flexibilité que proposent ses forfaits.

L'autre avantage particulièrement intéressant de cet opérateur, c'est son engagement écologique, puisque la consommation en CO2 de chaque client Prixtel est compensée en plantant un arbre en France. En plus de faire un geste pour mieux respirer s'agissant de facture mobile, vous faites donc un geste appréciable pour la planète. headtopics.com

