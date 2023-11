Votre smartphone vous écoute-t-il à votre insu?

Possible ou pas, les géants du numérique comme Meta (Facebook) ou Google n'ont pas vraiment besoin de vous écouter, car ils vous connaissent déjà très bien. C'est aussi pour cela que les publicités que vous recevez sont souvent ciblées et vous donnent l'impression d'avoir été espionné.

Comment savoir si Alexa, Siri et Google vous écoutent sur votre smartphone et comment les désactiver ? Attrapez votre smartphone et dites-lui simplement OK Google ou Alexa ou Dis Siri (uniquement sur iPhone). S'il réagit à l'un de ces mots clés, c'est qu'un assistant est installé. S'il ne réagit pas cela ne veut pas pour autant dire qu'aucun n'est installé, il faut vérifier dans la liste des applications installées et dans les paramètres où réglages de votre appareil.

Alexa ne réagit sur smartphone que si vous installez et ouvrez l'application Alexa. Google et Siri réagissent directement s'ils sont préalablement activés. S'ils sont actifs, vous pouvez les désactiver dans les réglages.Vous pouvez simplement supprimer l'application Alexa installée sur votre smartphone. Attention, si vous avez une enceinte Echo d'Amazon, vous aurez besoin de l'application.

Quand vous installez une nouvelle application, prenez le temps de lire les étapes de réglages proposées à la première ouverture de l'application pour n'autoriser que ce qui est cohérent et nécessaire avec le but de l'application;Comment avoir internet en télétravail si je n'ai pas de box?Comment faire pour imprimer des photos à partir de mon téléphone portable?Pubs ciblées sur Facebook et Instagram: l'UE serre...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Compatible avec votre PC et votre Switch, cet écran connecté tactile vous accompagne partoutZeuslap est un écran tactile portable avec une diagonale de 15,6 pouces. Confortable et facile à prendre en main, cet appareil est moins cher sur AliExpress. Une réduction immédiate de -48 % permet d’acheter l’écran tactile de Zeuslap en promotion à moins de 175 euros au lieu de 329,78 euros chez l’e-commerçant, TVA incluse.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Ce jeudi, si vous n’avez pas réservé, Nausicaá vous conseille de reporter votre venueConséquence directe mais inattendue de la tempête qui s’annonce dans le Boulonnais, de très nombreuses réservations en ligne ont été faites sur le site Internet de Nausicaá.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Profitez d'une réduction sur les doudounes The North Face sur CdiscountCe n’est pas juste une question de mode que de porter une doudoune de cette marque puisque ces modèles sont intemporels. Ce n’est pas qu’une question de froid non plus ! La qualité technique des matériaux constituants les produits de la marque permettent de la supporter par très grand froid, évidemment, mais aussi par des températures moins froides et correspondants à celles que l’on peut connaître partout en France. Acheter une doudoune The North Face, c’est aussi être à la recherche d’un achat de long terme. Vous en avez assez d’acheter des vestes ou manteaux que vous changez chaque année parce que la qualité n’est pas là ? Vous savez que votre doudoune The North Face aura exactement la même allure dans 10 ans et ça, ça n’a pas de prix !S’équiper d’une doudoune The North Face, c’est se faire un beau cadeau. Mais Cdiscount aussi vous en fait un. Alors que le prix de comparaison de ce modèle de doudoune The North Face Retro Nuptse est affiché à 400 euros, le vendeur sur Cdiscount arrive à proposer ce modèle à 281 euros précisément. Et en plus, cet article fait partie de Cdiscount à volonté, vous le recevrez donc à domicile en express et sans payer les frais de port. Ce modèle est proposé en format XL afin de s’adapter à la plus grande majorité des carrures. Puisque vous êtes sur Cdiscount, vous profiterez aussi d’un paiement mensualisé si vous le souhaitez

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

MAGAZINECAPITAL: Faites des économies d’énergie cet hiver !Le ventilateur pour poêle à bois Curv Bar est en promotion grâce à un coupon de réduction de 8 % Amazon qui vous permet de l’acheter à 36,79 euros. La livraison à domicile est gratuite. Accessoire incontournable pour diffuser la chaleur et éviter d’allumer le chauffage, ce ventilateur silencieux ne prend pas de place et vous réchauffe cet hiver. Il fonctionne sans piles ni électricité et utilise uniquement la chaleur de votre poêle à bois ou de votre cheminée. Il est adapté à une variété de poêles, qu’ils soient à gaz, électriques, à granulés ou à bois. Optimisez la diffusion de la chaleur grâce à son design amélioré à 5 pales. Sa conception innovante propage la chaleur plus rapidement et génère davantage d’air chaud. Il a été testé sur diverses cheminées, poêles à bois, plaques de cuisson à gaz…Le ventilateur pour poêle à bois Curv Bar place la sécurité avant tout. Son double dispositif de protection vous alerte quand la température de la surface du poêle devient trop élevée. Une barre de changement de couleur située sur le dessus vous prévient. Un thermomètre à induction est également fourni dans votre commande Amazon et vous permet de surveiller en permanence la température du ventilateur. Simple d’utilisation, il suffit de le poser sur une surface plane de votre poêle, idéalement près du côté ou de l’arrière du conduit

La source: MagazineCapital | Lire la suite ⮕

01NET: VPN à prix cassé : assurez votre sécurité sans compromettre votre budgetSécurité en ligne et économies peuvent aller ensemble. La preuve avec ce VPN en promotion.

La source: 01net | Lire la suite ⮕

EUROPE1: Abonnement au téléchargement périodique d'un fichier audioVous pouvez vous abonner au téléchargement périodique d'un fichier audio. Vous pouvez conserver l'émission ainsi téléchargée sur votre ordinateur, l'emporter sur votre baladeur numérique ou la graver sur un CD. Si vous choisissez Apple Podcasts, cliquez simplement sur le lien suivant : le logiciel prend en charge toutes les opérations d'abonnement. Si vous optez pour un autre logiciel, copiez et collez-y le lien suivant, puis suivez ses indications pour procéder à l'abonnement.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕