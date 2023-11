Votation sur le tarif de stationnement des SUV à Paris

Les SUV sont plus populaires que jamais, et remplacent parfois des modèles iconiques. Leur succès est tel qu'ils ont représenté plus d'une voiture vendue sur deux en Europe au premier semestre 2023 (source : Dataforce). Toutefois, ils sont aussi souvent la cible de critiques. Anne Hidalgo a récemment annoncé l'organisation d'une votation citoyenne sur la place des SUV à Paris.

Après celui qui a conduit à la disparition des trottinettes en libre-service dans les rues de la capitale, ce vote porte sur le tarif de stationnement non résidentiel des SUV et 4x4 dans Paris. Il aura lieu le 4 février 2024 et sera ouvert à tous les Parisiens inscrits sur les listes électorales, qui devront se prononcer sur une augmentationPlus que jamais, les SUV font débat. La Ville de Paris a décidé d'organiser le 4 février prochain une votation sur la place de ces grosse.... Vous avez été 55 % à vous positionner contre un tarif supérieur pour les SUV et 45 % à soutenir une telle mesur

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

CLUBİC: Paris laisse le choix aux habitants de décider du sort des SUVLa ville de Paris organise une votation pour permettre aux habitants de décider du sort des SUV et autres 4×4 dans la capitale. La consultation portera sur le partage de l'espace public, la pollution et la sécurité.

JOURNALDUGEEK: Le Black Friday sur Amazon : les offres sont en ligneCe matin, Amazon a lancé officiellement les hostilités : le Black Friday se tient jusqu’au 27 novembre et toutes les offres ont été mises en ligne. Le compte à rebours commence : les premiers arrivés seront les premiers servis. Le Black Friday sur Amazon est le plus grand temps fort de l’année pour le marchand américain. C’est un moment propice où les Français ont besoin de faire des cadeaux de Noël et où le budget est parfois un souci. Il a donc décidé de sabrer les prix de milliers de références, y compris les plus populaires. Les MacBook d’Apple, les Surface Pro, les PS5 ou encore les montres Garmin sont à des prix hallucinants. Ci-dessous, notre sélection pour ce vendredi.Le Black Friday évolue chaque année mais Amazon essaie de garder les codes qui marchent. En l’occurrence, il a décidé de conserver uniquement les offres en fil rouge et abandonner le système de ventes éclair. Cela fait que toutes les offres sont publiées dès ce vendredi 17 novembre. Avec le temps qui passe, il y a donc un risque de rupture – sans réapprovisionnement

VOGUEFRANCE: Paris s'illumine avec les œuvres lumineuses de Salvador DalíLe Parc de la Villette à Paris propose une balade ludique dans ses jardins, à la découverte d'installations lumineuses mêlées aux œuvres surréalistes de Salvador Dalí. L'occasion pour Vogue de replonger dans la vie de l'artiste et son incursion légendaire dans le monde de la mode.

LESECHOS: Hausse des tarifs de stationnement pour les 4 x 4 urbains à ParisLa Mairie de Paris propose une hausse des tarifs de stationnement pour les voitures particulières de plus de 1,6 tonne et les électriques de plus de 2 tonnes. Cette mesure vise à réduire les problèmes causés par les véhicules SUV dans l'espace public.

ACTUFR: Le Covid a bouleversé les habitudes des travailleurs à ParisLe baromètre annuel Paris Workplace révèle les résultats d'une enquête sur la vision du bureau des travailleurs parisiens. L'émergence de l'intelligence artificielle est jugée inéluctable avec ses avantages et ses inconvénients. Les salariés estiment que l'IA générera tous les documents et que l'utilisation du clavier sera remplacée par la commande vocale.

