Votation citoyenne à Paris pour limiter les SUV et les 4x4

La Ville de Paris va organiser le 4 février prochain une votation citoyenne, cette fois pour décider s’il faut appliquer« Aujourd’hui vous êtes très nombreux à me dire qu’il y a encore trop de grosses voitures polluantes qui prennent toujours plus de place dans nos rues, sur nos trottoirs ou même sur nos pistes cyclables, a-t-elle indiqué dans une vidéo. Il faut endiguer ce phénomène en limitant la présence des SUV et des 4 x 4 à Paris.

» Sont visés les propriétaires d’un véhicule thermique ou hybride rechargeable de plus de 1,6 tonne, ainsi que ceux d’un véhicule électrique de 2 tonnes ou plus.Voici la question que je vous pose pour cette deuxième votation citoyenne.Ce tarif plus élevé ne concernerait toutefois pas le stationnement résidentiel. Les Parisiens seraient donc en grande partie épargnés. Il est proposé par la mairie de Paris pour « permettre un meilleur partage de l’espace public au bénéfice des mobilités douces, des rues aux écoles et des piétons », indique la mairie dans un communiqu

:

LACROİX: La Bourse de Paris en hausse pour débuter la semaineLa Bourse de Paris débute la semaine sur une note positive, en attendant la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis mardi, et de connaître l'issue de la rencontre entre les présidents américain et chinois prévue mercredi.

ACTUFR: Chants antisémites dans le métro à Paris : huit adolescents interpellésHuit mineurs soupçonnés d'être les auteurs de chants antisémites ont été interpellées, lundi 13 novembre 2023, dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis.

LOBS: Madonna à Paris : un show sincère mais désaccordéPour le premier de ses quatre concerts français à l’Accor Arena, Madonna a orchestré un show inégal et fragile où se mêlaient fausses notes, transes chorégraphiées, problème technique, ballet de costumes raffinés, discours sincères mais prestations hésitantes. « L’Obs » y était.

ACTUFR: Paris : un homme de 69 ans poignardé à mort, sa compagne interpelléeDimanche 12 novembre 2023, un homme a été poignardé à mort par sa conjointe dans le 19ᵉ arrondissement de Paris . La suspecte a été interpellée.

20MİNUTES: Paris : Huit mineurs interpellés pour des chantes antisémites dans le métroÂgés de 11 à 16 ans, les suspects pourraient être déférés mardi et mercredi devant les parquets de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et de Nanterre (Hauts-de-Seine)

RTLFRANCE: Paris : huit mineurs interpellés après des chants antisémites dans le métroÀ la suite d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où l'on entendait des utilisateurs du métro entonner des slogans antisémites, une enquête a été ouverte.

