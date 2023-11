Vos images témoin de la tempête Ciarán qui s’abat sur la France

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninTempête Ciarán: "Il faut féliciter tous les développements informatiques qui nous permettent d'avoir des modèles de prévision de qualité" (Steven Tual, Météorologue à Météo-Bretagne)

BFMTV: 'La tempête Ciaran sera aux abords de la France ce mercredi soir', indique Météo FranceVIDÉO - Météo France organise ce mardi une conférence de presse sur la tempête Ciaran, qui va frapper violemment l'ouest de la France à partir de ce mercredi soir.

BFMTV: Les commerçants du nord-ouest de la France anticipent et se préparent à la tempête CiaranVIDÉO - La dépression Ciaran, attendue sur les côtes de l'Ouest de la France dès mercredi et qui derait rester active sur l'Hexagone jusqu'à jeudi midi dans le quart nord-ouest du pays, a été classée par Météo-France parmi les phénomènes potentiellement 'dangereux'.

ACTUFR: Tempête Ciarán : Météo France place le département de l'Orne en vigilance jauneLa tempête Ciarán devrait frapper la France dès le mercredi 1er novembre. C'est pourquoi Météo France a placé l'Orne en vigilance jaune à partir de mercredi soir. Explications.

CNEWS: Météo : pourquoi la tempête Ciarán qui arrive en France est exceptionnelleAnnoncée dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre sur les côtes bretonnes et le nord-ouest de la France, la tempête Ciaran pourrait faire d'importants dégâts, avec des vents allant jusqu'à 150 km/h.

CNEWS: Tempête Ciaran : violentes rafales de vent et risques de submersion en FranceLa tempête Ciaran, qui frappera les côtes françaises à partir de mercredi soir, apportera de violentes rafales de vent et des risques de submersion. La Bretagne et la Normandie seront les régions les plus touchées. Des vents atteignant jusqu'à 150 à 170 km/h sont prévus, ainsi que des fortes pluies. Des vigilances orange et jaune ont été émises dans plusieurs régions.

BFMTV: Tempête Ciaran: le trafic TER interrompu jeudi dans 4 régions de l'ouest de la FranceLa tempête Ciaran doit aborder le nord-ouest de la France mercredi en fin de journée et progresser sur le nord du pays jeudi. Elle devrait générer de puissantes rafales de vent sur le littoral et dans les terres.

