L’aventure électrique de Volkswagen n’a pas forcément commencé de la meilleure des manières, notamment après l’épisode du Dieselgate où le constructeur allemand était attendu au tournant pour cette transition énergétique annoncée comme la plus importante de l’ère automobile. Entre objectifs CO2 et recherche et développement autour d’une nouvelle énergie, le lancement de la nouvelle gamme ID avec l’ID.

3 fut assez laborieux, avec quelques contretemps au lancement de la voiture, et pas forcément lié à l’électrique. Aujourd’hui, tout va mieux pour les électriques chez Volkswagen, même si les chiffres de vente ne sont pas forcément très bons à l’heure où nous écrivons ces lignes. En revanche, en termes de produits, il n’y a pas forcément grand-chose à redire sur la gamme ID, avec des produits bénéficiant aujourd’hui d’une autonomie convenable et de performances correctes. Sans surprise, la Volkswagen ID.7 est en préparation et devrait être le prochain modèle de la gamme ID du constructeur allemand

:

LATRİBUNE: Journal économique et financier Volkswagen emploie près de 40.000 employés administratifs.

La source: LaTribune | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Voici la liste des produits que vous pourrez encore acheter avec vos tickets-restaurantRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

GQ_FRANCE: Voici les 5 meilleures friperies homme de LyonChic ou excentrique ? Voici les adresses des cinq meilleures friperies pour homme de Lyon où vous trouverez de quoi vous rhabiller.

La source: GQ_France | Lire la suite »

FRANDROİD: Voici une nouvelle preuve que certaines voitures électriques chinoises sont totalement sûresNe nous voilons pas la face : il y a encore quelques années, les voitures chinoises étaient surtout connues pour leurs crash-tests catastrophiques. Cela fait cependant quelques années que la Chine, comme dans d'innombrables d'autres domaines, fait des progrès fulgurants en matière de sécurité.

La source: Frandroid | Lire la suite »

LİLLE_ACTU: Lyon : un énorme groupe immobilier recrute en masse, voici les salairesLe groupe d'agences immobilières ERA Immobilier lance un recrutement de négociateurs organisé ce mardi au Groupama Stadium. Nombre de postes, salaires... Ce qu'il faut savoir.

La source: Lille_actu | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Concerts, danse, art contemporain, voici les Immanquables de la semaine à MontpellierDanse contemporaine, 100 ans de Disney, le rock symphonique et la foire d'art contemporain : 4 évènements à vivre du lundi 13 au dimanche 19 novembre.

La source: Midilibre | Lire la suite »