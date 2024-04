Vol de bagages à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur

Elle patientait au poste d'enregistrement lorsqu'elle s'est retournée et a constaté que sa valise avait disparu. Une voyageuse s'est fait voler ses bagages à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur samedi 30 mars, a appris BFM Nice Côte d'Azur auprès de Florence Gavello, commandante de police et responsable de la cellule communication des Alpes-Maritimes, confirmant une information de France Bleu Azur. Après constatation du vol, la victime a prévenu la police et porté plainte.

L'étude des images de vidéosurveillance de l'aéroport a permis de visualiser un adolescent et une femme subtiliser la valise. Une enquête ouverte Le lendemain, après analyses d'images captées par les caméras du centre de supervision urbain, les policiers de la Bac sont parvenus à identifier le domicile des suspects. L'adolescent de 14 ans et sa mère y ont été interpellés. Ils étaient encore en garde à vue à la caserne Auvare dans l'après-midi de ce mardi 2 avri

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



BFMTV / 🏆 14. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

En direct : Paris-Nice, 8ème étape, 109.5km, Nice - Nice, 10 mars 2024Trois coureurs ont réussi à prendre quelques mètres d'avance sur le peloton, il s'agit de Laurence Pithie, Victor Campenaerts et Johan Jacobs.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

La Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur compte bien tout rafler à la maisonLes championnats de France des Ligues régionales de karaté et body-karaté vont se tenir tout au long du week-end au palais des sports de Marseille. L’occasion pour les athlètes provençaux de briller à domicile.

La source: lamarsweb - 🏆 35. / 63 Lire la suite »

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 'Cash investigation' met le feu aux labos d’analysesLes laboratoires Innovie Labosud Provence ( qui possèdent 71 sites en Provence-Alpes-Côte d'Azur) ont fait grève ce vendredi 15 mars pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer des revalorisations salariales.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Tragique week-end sur les routes de la Côte d’Azur avec 3 mortsLes trois accidents meurtriers ont concerné des deux-roues qui circulaient de nuit.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Guide Michelin 2024: les nouveaux restaurants étoilés en Provence-Alpes-Côte d'AzurLe guide Michelin dévoile ce lundi 18 mars le nom de ses nouveaux étoilés lors d'une cérémonie qui se déroule à Tours cette année.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Côte d’Azur : Orpea relaxé après la mort de trois pensionnaires, retrouvés noyés dans un EhpadLe tribunal de Grasse a relaxé le groupe Orpea pour la mort de trois pensionnaires d’un Ehpad en 2015 à Biot, lors d’inondations, mais a condamné l’ex-maire de la commune à un an de prison

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »