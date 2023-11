Voiture : nettoyez votre voiture de fond en comble grâce à cet aspirateur nettoyeur à 99 euros chez Lidl

Les aspirateurs nettoyeurs sont très efficaces pour éliminer la saleté, la poussière et les taches des sols, des tapis et des moquettes. Vous pouvez notamment l' utiliser pour nettoyer l’intérieur de votre voiture et lui redonner un coup d’éclat. Le site Lidl vous propose un aspirateur nettoyeur à 99 euros. Il est disponible sur le site internet ainsi que dans les 500 supermarchés présents sur la liste Lidl.fr.

Grâce à sa poignée de transport et ses 4 roulettes, vous pouvez le déplacer facilement d’une pièce à l’autre et l’emporter dans le garage pour nettoyer votre voiture. Il offre également un débit d’air réglable en continu et un espace de rangement intégré pour tous les accessoires et buses.

