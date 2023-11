Voiture de police attaquée lors d'une manifestation «contre les violences policières» : le procès du suspect s'ouvre ce jeudi

«Bougez, bougez», leur a-t-il même ordonné. Sans résultat. Le policier est alors remonté dans la voiture mais son collègue a démarré avant qu’il ne soit entièrement à l’intérieur. Sa jambe a été trainée pendant quelques secondes sur le sol. Peu après, des policiers de la BRAV-M sont arrivés sur les lieux et ont procédé à des interpellations.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LATRIBUNE: (Ce sont) à 60% des actes contre les personnes et pas contre les biensGérald Darmanin a précisé que 10.000 policiers, gendarmes et militaires sont actuellement mobilisés sur différents sites de la communauté juive en France.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Les États-Unis mettent en garde contre les intentions de Poutine en UkraineLe chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin ont averti que Vladimir Poutine pourrait conquérir l'Ukraine si les États-Unis cessaient de soutenir Kiev.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Les exactions se multiplient contre les Palestiniens de CisjordanieREPORTAGE - Le début de la guerre dans la bande de Gaza s’est accompagné d’une explosion des violences perpétrées contre la population civile palestinienne.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Les États-Unis espèrent obtenir l'engagement de pays alliés pour lutter contre les rançongicielsLes États-Unis souhaitent que quarante-huit pays alliés s'engagent à ne plus verser d'argent aux rançongiciels dans le futur. Une déclaration conjointe pourrait être signée lors d'un sommet à Washington. Cette initiative vise à mieux coordonner la lutte contre les attaques informatiques qui rendent les données illisibles.

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Les États-Unis espèrent obtenir l'engagement de pays alliés pour lutter contre les rançongicielsLes États-Unis cherchent à obtenir l'engagement de quarante pays alliés pour ne plus verser d'argent en cas d'attaque par rançongiciel. Une déclaration conjointe pourrait être signée lors d'un sommet à Washington.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

LATRIBUNE: Les Etats-Unis mobilisent une quarantaine de pays alliés contre les rançongicielsLes Etats-Unis cherchent à obtenir un engagement international d'une quarantaine de pays alliés à ne plus verser d'argent en cas d'attaque par rançongiciel. Quarante-huit pays, l'Union européenne et Interpol pourraient signer une déclaration conjointe lors d'un sommet à Washington.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕