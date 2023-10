Voile: la Transat Jacques-Vabre, mode d’emploi

• Les quatre classes et les favoris Deux classes de multicoques sont présentes pour cette course qui se déroule tous les deux ans: les Ultim, grands trimarans de 32 mètres sur 23, et les Ocean fifty, 15 mètres maximum. Dans la première catégorie, cinq bateaux sont au départ dont le Maxi Edmond de Rothschild, vainqueur de la dernière édition avec Charles Caudrelier et son co-skipper Erwan Israël.

La bataille sera également rude entre les 44 plus petits bateaux de la flotte, où l’on retrouve des noms célèbres de la voile comme Vincent Riou ou Kito de Pavant. • Nouveautés: départs échelonnés et parcours Pour la première fois en dix éditions, tous les bateaux ne s’élanceront pas à la même heure.

Voile : Violette et le « pouvoir des fleurs », un parfum nouveau sur le Transat Jacques VabreÀ 22 ans, la Charentaise-Maritime Violette Dorange est une figure des skippers « flower power » qui partent sur des bateaux sans foils, moins coûteux mais ambitieux, comme Éric Bellion et Jean Le Cam, dont elle a récupéré l’ancien Imoca Lire la suite ⮕

Transat Jacques-Vabre (voile) : les Maritimes repartent à l’assaut de l’AtlantiqueOutre le tandem rochelais Bestaven - Pulvé, la Pontilabienne Dorange et le nouveau venu Le Roux, plusieurs marins représenteront la Charente-Maritime au Havre, le 29 octobre, à destination de Fort-de-France (Martinique) Lire la suite ⮕

Transat Jacques-Vabre : départ dans deux jours pour la course qui fête son trentième anniversaireTransat Jacques-Vabre : départ dans deux jours pour la course qui fête son trentième anniversaire Lire la suite ⮕

Pourquoi le feu d'artifice de la Transat Jacques Vabre est annuléAvancé du samedi 28 au vendredi 27 octobre, le feu d'artifice de la Transat Jacques Vabre a finalement été annulé en raison des conditions météorologiques. Il devait se tenir sur le bassin Paul-Vatine, au Havre (Seine-Maritime). Lire la suite ⮕

Transat Jacques Vabre: un 'Club entreprise' pour dynamiser l'économie localeVIDÉO - À J-2 avant le grand départ de la Transat Jacques Vabre. Sur le village dédiée à la course, un espace existe où les acteurs de l'économie locale se rencontrent, le Club entreprise. Lire la suite ⮕

Transat Jacques Vabre 2023 : pourquoi Charlie Dalin, l'un des favoris, ne prendra pas le départC'est par voie de communiqué, vendredi 27 octobre 2023, que nous apprenons que Charlie Dalin, le skipper du Havre (Seine-Maritime), ne prendra pas le départ de la Transat Jacques Vabre, dimanche 29 octobre 2023. Lire la suite ⮕