Voici les 12 plus belles photos de chiens en 2023, selon un prestigieux concours

2e prix - catégorie «action» «Moment of Entry» ©Roberta HOLDEN/Dog Photography Awards 2023«J'ai été fascinée par l'interaction dynamique entre l'air, l'eau et la lumière dans les turbulences générées au moment de l'impact lorsqu'un chien plonge dans l'eau.

JOURNALDUGEEK: Halloween 2023 : voici le livre parfait pour les fans de cinéma d'horreurVous ne savez pas quoi regarder pour Halloween ? Voici 100 films cultes à ne pas louper.

MAGAZINECAPITAL: Jeux vidéo : voici le top 10 des métiers qui recrutent en France en 2023Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

RMCSPORT: Ballon d'or 2023: 'Ce fut une très belle bataille', Messi salue son grand rival RonaldoAprès avoir décroché son huitième Ballon d'or, Lionel Messi a rendu hommage à Cristiano Ronaldo dans un entretien accordé à L'Équipe. L'attaquant argentin estime que sa rivalité avec le buteur portugais lui a permis de se surpasser durant toutes ces années au sommet du football mondial.

LAVOIXDUNORD: Cyclisme: Adrien Petit revient sur sa saison 2023, «la pire de ma carrière» selon l'ArrageoisAprès dix mois de souffrance et lourdes chutes, le coureur Intermarché-Circus-Wanty, Adrien Petit, va pouvoir souffler quelques semaines avant de lancer sa saison prochaine.

NEWSACTUAL1: « Demain Nous Appartient » : Résumé de l'épisode 1549 du vendredi 3 novembre 2023Dans cet épisode de DNA, un piège sème le trouble à l'escape game. Alex est dubitatif face aux propositions loufoques de Tristan. Alain pousse François à prendre une décision.

LEQUIPE: Le triomphe du sans-ballon : notre bilan tactique de la Coupe du monde 2023Malgré les désirs de World Rugby de favoriser l'attaque, la Coupe du monde a sacré une équipe, l'Afrique du Sud, qui utilise peu le ballon. Mais il y a quand même eu de grands matches, et un nombre d'essais en hausse.

