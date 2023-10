Voici le régime qui limiterait le déclin cognitif chez les femmes après 40 ans

protège le corps et l’esprit. Certains régimes sont particulièrement reconnus pour leurs bienfaits sur la santé. Selon une étude publiée dans la revuePour obtenir ces résultats, plus de 5 000 femmes d’une moyenne d’âge de 49 ans ont été suivies pendant plus de 30 ans par des chercheurs de la NYU Grossman School of Medicine (États-Unis).

, cette étude montre qu’il en aurait également sur la santé cérébrale. « Suivre le régime DASH peut non seulement prévenir l’hypertension artérielle, mais aussi les troubles cognitifs », a déclaré le Pr Fen Wu, coauteur de l’étude.

L’hypertension est en effet reconnue comme un facteur de risque de déclin cognitif. Aussi, nombre d’aliments qui composent le régime DASH sont reconnus pour leurs, qui jouerait un rôle dans la santé cognitive. De nombreux facteurs donc font du régime DASH un allié pour le cœur et le cerveau ! headtopics.com

Mid-life adherence to the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet and late-life subjective cognitive complaints in women

Microsoft fête les 40 ans de Word et évoque les nouveautés à venirLe logiciel de traitement de texte de Microsoft, lancé le 25 octobre 1983, fête son quarantième anniversaire. À cette occasion, la firme de Redmond fait une introspection de Word et évoque les nouveautés à venir dans l’utilitaire. Lire la suite ⮕

4 fruits à manger le matin pour perdre du poids plus facilement après 40 ansCertains fruits pris au petit-déjeuner pourraient faciliter une perte de poids si l'on en croit le médecin américain, le Dr Kelvin Fernandez. Il s'agirait des fruits rouges, qui regorgent d'antioxydants et qui stimulent le métabolisme. Lire la suite ⮕

L’un des plus vieux éditeurs de texte au monde fête ses 40 ansIl continue malgré tout à bénéficier de nouveautés ! Lire la suite ⮕

Ce Lot-et-Garonnais de 40 ans lance son premier vernissage en art digitalYohann Rochard crée depuis 2 ans des œuvres d'art grâce à des outils du numérique. Son premier vernissage est organisé le 3 novembre à la boutique Occase Home à Agen. Lire la suite ⮕

Voici les habitudes à prendre pour enfin apprendre à manger sainement selon un expertÀ l'heure où il est plus facile de commander Uber Eats que de cuisiner... On est nombreux à avoir du mal à manger sainement ! Lire la suite ⮕

Qualité de réseau mobile: voici le classement des opérateurs, selon l'ArcepChez l'ensemble des opérateurs, le taux de satisfaction est supérieur à 90% en zone dense. Des disparités deumeurent toujours en zone rurale. Lire la suite ⮕