Nintendo, Sony ve Microsoft artık konsollarını Rusya'da satmıyor, ancak bu durum Vladimir Putin'i durdurmuyor: Kendi yazılım ekosistemiyle birlikte Rus bir konsol istiyor! Bu, hiç de kazanılmış bir bahis değil. Ukrayna'nın işgalinden sonra alınan uluslararası yaptırımlar, tüm uluslararası şirketleri Rus pazarından çıkmaya zorladı. Aynı durum konsol üreticileri için de geçerli, artık donanım dağıtımı veya yazılım satışı gibi hiçbir faaliyetleri yok.

Bu, daha az ya da daha fazla şüpheli yollarla gri pazardan tedarik edenleri engellemiyor, ancak resmi olarak artık mümkün değil. Çözüm? Yerel bir ekosistem oluşturmak. Vladimir Putin, ülkenin hükümetinden, hem ev konsolları hem de taşınabilir konsolların geliştirilmesini ve oyunların üretilmesini talep etti

