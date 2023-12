Vladimir Poutine annonce sa candidature pour un cinquième mandat

C'était attendu. Vladimir Poutine, le président russe, a annoncé ce vendredi être candidat pour un cinquième mandat à la présidentielle du 17 mars, ont rapporté les trois grandes agences de presse russe. Président de 2000 à 2008, puis de nouveau depuis 2012, Vladimir Poutine avait mené en 2020 une révision constitutionnelle l’autorisant à être candidat encore en 2024 et 2030. « À une autre époque, j’ai eu d’autres pensées concernant cette question.

Mais je comprends qu’aujourd’hui il n’y a pas d’autre choix possible pour un cinquième mandat à la présidentielle du 17 mars. Des bombardements russes en Ukraine ont fait deux morts et le Comité international olympique a autorisé les sportifs russes et bélarusses à participer sous bannière neutre aux Jeux olympiques de Paris. Voici les informations à retenir deLa situation en Ukraine, ce vendredi 8 décembre 2023





OuestFrance » / 🏆 60. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Guerre en Ukraine : visite surprise de Vladimir Poutine au QG militaire de l'opération en UkraineLe président russe «a visité le QG des forces armées russes à Rostov-sur-le-Don, après avoir achevé sa visite officielle au Kazakhstan» où il a passé toute la journée jeudi.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine participera mercredi au sommet virtuel du G20LE POINT SUR LA SITUATION - Visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine ne se déplace plus que très rarement à l'étranger.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

'C'est magique': la neige a fait son grand retour à la station Isola 2000Des flocons de neige sont tombés sur la station située à 2000 mètres d'altitude dans les Alpes du Sud ce jeudi 8 novembre.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

De Poutine à Erdogan, défilé de chefs d'Etats en Asie centraleLe président russe Vladimir Poutine se trouve jeudi au Kazakhstan tandis que les dirigeants turc Recep Tayyip Erdogan et iranien Ebrahim Raïssi sont en Ouzbékis...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

De Poutine à Erdogan, défilé de chefs d'Etats en Asie centraleLe président russe Vladimir Poutine se trouve jeudi au Kazakhstan tandis que les dirigeants turc Recep Tayyip Erdogan et iranien Ebrahim Raïssi sont...

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Poutine au Kazakhstan pour cimenter son influence chez 'son plus proche allié'Le président russe Vladimir Poutine a vanté jeudi au Kazakhstan l'état des relations avec ce pays qu'il a qualifié de

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »