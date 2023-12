Vivre le célibat : entre incompréhensions et clichés

Alors que le couple continue de s’imposer comme une norme sociale puissante, vivre le célibat n’est pas toujours aisé. Qu’il soit subi ou choisi, ce statut de célibataire peut susciter chez les proches incompréhensions, maladresses et clichés. Témoignages et décryptages pour les dépasser. "Je n'ai pas choisi mon célibat mais j'y ai pris goût. La vie en solo présente pas mal d'avantages, le principal étant de n'avoir à rendre de comptes à personne.

J'adore les enfants, je prends très à cœur mon rôle de tante mais je n'ai jamais ressenti ce fameux “appel des entrailles”. J'ai une vie bien remplie: je voyage, je vais au restaurant, au cinéma, au théâtre, au yoga, seule ou avec des amis. Bien sûr, la tendresse et la complicité me manquent parfois, comme l'intimité physique. Il m'arrive de tomber amoureuse mais la perspective de laisser un homme entrer dans mon quotidien ne me plaît pas.. Dans les réunions familiales, le célibataire suscite de la gêne, et au milieu d'amis en couple, de la méfiance, parfois aussi de la compassio





