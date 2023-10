Vivement qu’on crève : la destruction d’un glacier suisse pour construire une piste de ski

Selon l’organisateur, Franz Julen, « le glacier n’a pas été intentionnellement gratté ou détruit ». Le chroniqueur revient avec humour sur cette destruction de glacier, afin de laisser place à l’élite suisse de Zermatt.

Les autorités ont finalement annoncé que cette destruction était illégale.Pays-Bas - France (0-2) : voir l'incroyable deuxième but de Mbappé !Pays-Bas - France (0-1) : voir l'ouverture du score de Kylian MbappéFrance - Ecosse (2-1) : voir le deuxième but de Benjamin Pavard

Nice-Monaco: la liaison en train vivement critiquée, des propositions pour faciliter la circulationVIDÉO - Comme chaque jeudi, Clément Avarguès, directeur de la rédaction de Nice-Presse, est l'invité de Bonjour la Côte d'Azur jeudi 26 octobre 2023 pour décrypter l'actualité. Lire la suite ⮕

TotalEnergies : un projet de compensation carbone au Congo vivement critiquéDepuis 2021, pour compenser ses émissions carbones, TotalEnergies mène un projet de plantation d’arbres en République du Congo. Dans un rapport publié ce jeudi 26 octobre, trois organisations catholiques accusent l’entreprise de faire du greenwashing au détriment des populations locales. Lire la suite ⮕

Troye Sivan recommande vivement de se teindre les sourcilsTroye Sivan parle à GQ de ses obsessions du moment : sa ligne de parfums Tsu Lange Yor, ses Salomon et les vidéos d'urbanisme qu’il regarde pour s’endormir. Lire la suite ⮕

- Olivier et Yann, auditeurs de l'After, un duo aux multiples imitations !Thibaut Giangrande, Houssem Loussaïef et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, à partir de minuit ou 00h30, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et faire ce que vous voulez. Lire la suite ⮕

Fifagate : rien de répréhensible dans les rencontres secrètes entre Infantino et un magistrat suisseLa procédure pénale ouverte suite à des rencontres secrètes entre le patron de la FIFA, Gianni Infantino, et Michael Lauber, qui dirigeait alors le parquet fédéral, a été classée sans suite, ont annoncé jeudi les deux procureurs spéciaux chargés d'enquêter. Lire la suite ⮕

Guerre Hamas-Israël : « Tonnerre », le couteau suisse de la Marine au secours de GazaLe porte-hélicoptères amphibie « Tonnerre », de la Marine nationale, en mars 2023. Lire la suite ⮕