Viticulture. Comment les Costières de Nîmes résistent à la crise actuelle ?

Les vendanges 2023 sont finies depuis quelques jours. Cyril Marès, Président de l'AOC Costières de Nîmes (Gard) depuis le jeudi 1er juin 2023, fait le point sur la situation de l'Appellation gardoise. Et annonce de beaux projets pour 2024.

Bien conscient que la situation est plus compliquée dans d'autres territoires viticoles occitans, Cyril Marès assure qu'il ne se « plaint vraiment pas de la situation » de 'son' Appellation d'Origine Contrôlée.

« Dans le marasme actuel, les vins des Costières sont armés pour affronter la tourmente », assure le Président, ajoutant même que « les Costières ne manquent pas d'atouts, à tous les niveaux pour les mois à venir ».

« Les vignerons n'ont pas souffert du mildiou au printemps dernier, ni de la sécheresse estivale », assure le patron du Mas des Bressades et du Mas Carlot.

« On sait qu'il y a une baisse de la consommation. Mais on se réjouit de voir que la qualité, elle, continue de s'améliorer », explique le jeune Président.Pour conserver cet optimisme et que les vins continuent de satisfaire le grand public, des choix forts ont été faits ces dernières années. Ils continuent de porter leurs fruits depuis cette année.

« On sait qu'on maîtrise vraiment mieux le circuit aujourd'hui qu'il y a quelques années, notamment à l'export », assure Cyril Marès, précisant que « le secteur du hard discount a progressivement été délaissé et que certaines exportations notamment vers la Chine, ont été réduites ».

