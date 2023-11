Visite nocturne à Manosque : plongée dans l'obscurité

L’obscurité commence à envahir le ciel de la cité de Giono. Sur le boulevard de la Plaine, les passants se font rares alors que les commerces tirent leurs rideaux.Près de la statue 'Le Froid', une quinzaine d’irréductibles se regroupe toutefois, prêts à braver la nuit. En se rapprochant un peu, on comprend rapidement que ces Manosquins sont présents pour une visite de la ville… pas comme les autres.

'Vous allez voir, c’est magnifique', s’exclame Anne.Une avenue sombre avec un chemin étroit se présente aux visiteurs. Au bout, une toute petite entrée. Notre guide tape alors le code secret pour rentrer dans ce fameux bâtiment. Manque de chance, les chiffres ne sont pas bons.Et alors que la plupart s’apprêtent à partir, une alarme assourdissante sonne, surprenant les visiteurs. 'C’est Halloween', sourit l’un d’entre eux.

