Visite de la représentante de la commission européenne à une unité mobile de traitement des eaux

Tuyaux, systèmes de filtration membranaires, électronique embarquée… Et représentante de la commission Européenne. Ce mercredi, c’est l’effervescence à bord de la nouvelle unité mobile de traitement des eaux , estampillé Chemdoc, entreprise Clermontaise spécialisée dans la réutilisation des eaux. L’équipement, développé pour la régie des eaux de l’agglo de Montpellier, est examiné sous toutes les coutures par Valérie Drezet Humez.

La cheffe de la représentation Française à la commission européenne, venue constater l’avancée d’un projet en grande partie financé par le programme de subvention européen, Life. "Nous sommes ici au cœur d’une des préoccupations européennes : l’accès à l’eau qui devient difficile, notamment en raison de la sécheresse et selon les usages. Ce projet permet, grâce au soutien de Life, de répondre manière opérationnelle au recyclage de l’ea

