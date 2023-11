Violette Serrat, directrice de la création maquillage Guerlain : «Ces anneaux symbolisent le lien de notre famille» Quelle est l'histoire de ces bijoux ? Ces deux bagues m'ont été offertes par mon mari à la naissance de nos filles. La première (ci-dessus), que j'appelle Inès, est signée Spinelli Kilcollin. Ces anneaux attachés les uns aux autres symbolisent le lien de notre famille.

L'autre, que j'ai nommée Lune, est une pièce créée spécialement par la créatrice Amélie Huynh pour la naissance de ma seconde fille. L'idée m'est venue à la suite d'un rêve que j'ai fait lors de ma grossesse… Dans celui-ci, mon bébé me révélait son prénom et me parlait aussi d'une lune dorée qui réfléchissait la lumière du soleil. Le diamant couleur champagne s'est donc imposé comme par magie ! Mon autre bijou précieux ? Une montre. Depuis toute petite, je rêvais d'une Rolex vintage. je l'ai reçue en cadeau le jour de mes 30 ans. Depuis, elle ne me quitte plu

GQ_FRANCE: Travis Scott : “Pour me comprendre, il faut suivre ma musique et mon parcours depuis le début”Travis Scott a retrouvé cette année le feu des projecteurs, en enchaînant l’album phare de l’été, puis une tournée à sa démesure. Sa soif de gigantisme n’est pas encore étanchée pour autant. Pour GQ, Chris Heath a suivi sur la route un des showmen les plus habités de notre temps.

LEPOİNT: Charles Berberian : une grande œuvre attendue depuis longtempsCharles Berberian, membre du duo Dupuy-Berberian, livre enfin sa grande œuvre après des années d'attente. Le livre, qui a connu des difficultés lors de sa création, est une exploration plastique du confinement, mêlant photos, aquarelles et crayonnés.

LACROİX: Depuis le 7 octobre, les relations judéo-musulmanes sous tension en FranceLa guerre entre Israël et le Hamas a réveillé des émotions très vives chez les juifs et les musulmans en France, faisant craindre l’émergence de tensions intercommunautaires. Sur le terrain de l’interreligieux, le dialogue construit de longue date est éprouvé par des lectures différentes du conflit.

BFMTV: De fortes crues après une sécheresse historique: pourquoi ces phénomènes ne sont pas incompatiblesLe Pas-de-Calais et la Haute-Savoie ont été touchés cette semaine par des crues importantes. Des départements pourtant marqués cet été, comme la majorité du territoire français, par d'importantes sécheresses cet été. Deux événements qui ne s'opposent pas.

BFMTV: Pourquoi les inondations risquent-elles de se multiplier en France ces prochaines années?Cet automne, c'est un déluge d'eau qui s'est abattu sur la France. Des pluies records, avec des conséquences dramatiques. Entre les crues et les inondations, les habitants de plusieurs départements ont toujours les pieds dans l'eau. Et le calvaire n'est pas terminé puisque Météo France annonce encore de fortes pluies dans les jours à venir.

GRAZİA_FR: Sans alcool les fêtes de fin d’années seront-elles plus folles ?Ces nouvelles boissons des plus innovantes risquent de vous convaincre !

