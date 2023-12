Violents combats entre l'armée israélienne et le Hamas dans le sud de la bande de Gaza

«C'est fini!» Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu appelle le Hamas à se rendre L'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas se livraient dimanche 10 décembre à de violents combats dans le sud de la bande de Gaza, où des centaines de milliers de personnes se retrouvent piégées.L'armée israélienne dit avoir « intensifié » ses opérations dans le sud de la bande de Gaza, notamment autour de Khan Younès et de Rafah.

Au début de son offensive terrestre, elle avait demandé à la population du nord de l'enclave palestinienne de se rendre au sud.dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre, selon le gouvernement du Hamas. La majorité sont des femmes et des jeunes de moins de 18 ans. Plus de 19h05 : Les troupes terrestres, aériennes, et navales de l’armée israélienne mènent des opérations à Gaza Les troupes terrestres, aériennes et navales de l’armée israélienne continuent de mener des opérations conjointes, déclare-t-elle, dans un communiqué publié sur Telegra





Violents combats à Gaza entre le Hamas et l'armée israélienneLes combats se concentrent au cœur de la ville de Gaza, dans le nord du territoire, notamment autour de certains hôpitaux soupçonnés par l'armée israélienne d'abriter des infrastructures stratégiques du Hamas. De la fumée s'élève de Gaza après des combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant affirme que les combats se poursuivent malgré les pertes humaines.

Guerre Hamas-Israël : les hôpitaux de la bande de Gaza coincés entre Tsahal et le HamasC'est face à un dilemme tactique et humanitaire que se trouve Tsahal. Alors que le Hamas n'hésite pas à se servir des civils comme boucliers humains, l'armée israélienne est entrée dans l’hôpital al-Chifa, ce mercredi, pour mener « une opération cibléé »

L'armée israélienne intensifie sa traque du Hamas dans l'hôpital Al-Chifa à GazaL'armée israélienne intensifie sa traque de repaires du Hamas présumés cachés dans l'hôpital Al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza. La situation humanitaire inquiète et les télécommunications sont désormais hors service. Israël accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux comme des bases et de se servir des malades comme des boucliers humains.

Guerre Israël-Hamas : à Gaza, l'armée israélienne entre dans l'hôpital al-ChifaTôt mercredi matin, des dizaines de soldats israéliens, certains cagoulés et tirant en l'air, ont fait irruption dans cet hôpital, situé dans la ville de Gaza.

Bande de Gaza : ce que l’on sait des otages du HamasDes portraits des otages devant le musée de Tel-Aviv, le vendredi 20 octobre 2023.

Guerre Hamas-Israël : les islamistes utilisent l’hôpital d’Al-Shifa comme «centre de commandement», affirme WashingtonL’armée israélienne a annoncé ce mardi avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux du Hamas dans la ville de Gaza, notamment celui le Parlement et des bâtiments du gouvernement et de la police. Israël avait affirmé lundi que le Hamas utilisait l’hôpital d’Al-Shifa comme «centre de commandement». Du côté israélien, l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre a fait environ 1 200 morts, selon les autorités, en grande majorité des civils. Les bombardements israéliens sur Gaza ont tué au total 11 240 personnes, majoritairement des civils, parmi lesquels 4 630 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.

