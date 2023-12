Violents affrontements à Gaza : 165 Palestiniens tués et 250 blessés

Selon un nouveau bilan, 165 Palestiniens ont été tués et 250 autres blessés au cours des dernières 24 heures. Dans la nuit de vendredi à samedi 30 décembre, le mouvement islamiste palestinien a fait état de violents affrontements à Khan Younès, principale ville du sud de Gaza, et dans le centre de ce territoire assiégé avec notamment des frappes aériennes mortelles dans le secteur de Nuseirat.

Un Palestinien évacue une jeune fille blessée du site d'une frappe israélienne sur la zone d'Al Zawayda, dans le centre de la bande de Gaza, le 30 décembre 2023., en représailles à des tirs depuis ce pays voisin de roquettes qui se sont abîmées dans des territoires frontaliers sous son contrôle. nouveau bilan de 21 672 morts ont été tuées lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre, selon les données fournies par le gouvernement israélien





Les maladies cardiaques en hausse pendant les fêtes : une clinique partage les bons gestes préventifsSelon une étude de l’American Heat Association, le risque d’infarctus augmente de 37 % pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ? Et surtout, comment le prévenir ? Découvrez les conseils de la Mayo Clinique.

Les plastiques et les contaminants dans les alimentsLes plastiques peuvent être sources de contaminants dans les aliments en raison des substances chimiques qu'ils contiennent. Des réglementations existent pour contrôler l'utilisation de ces substances dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

Remise en question de l'omerta sur les violences des colons extrémistes en CisjordaniePour la première fois, l'omerta sur les agressions, les exactions, les expulsions arbitraires contre des civils palestiniens de la part de petits groupes de colons extrémistes en Cisjordanie commence à être remise en question. Les violences ont doublé depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Plus de 200 cas de violences ont été dénombrés. Le ministre de la Défense a dénoncé publiquement ces agissements et les opérations de l'unité spéciale des colons extrémistes ont été gelées.

Gaza: les chrétiens enfermés à l'église de la Sainte-Famille «perdent espoir en l'humanité»À Gaza, c'est enfermés au sein de leur église que les chrétiens célèbrent Noël. Ils y ont trouvé refuge au début de la guerre avec Israël. Depuis, ces Palestiniens ne peuvent pas en sortir. Et même dans l'enceinte de leur lieu de culte, leur sécurité n'est pas assurée.

Guerre à Gaza : Israël prend son temps, les Américains souhaitent en finirIsraël a bénéficié d'un soutien à l'ONU des Etats-Unis, mais Washington presse pour une fin rapide des combats. L'Etat hébreu estime toutefois que la fin de guerre actuellement contre le Hamas serait prématurée.

Libération de la Franco-Israélienne enlevée lors de l'attaque du festival de musique Supernova SukkotEn ce septième jour de trêve - alors que le Hamas a revendiqué une attaque meurtrière à Jérusalem -, la Franco-Israélienne Mia Schem enlevée lors de l'attaque du festival de musique Supernova Sukkot a été libérée. Emmanuel Macron va rencontrer des dirigeants du Moyen-Orient à la COP28 avant d'aller au Qatar, pays médiateur entre Israël et le Hamas. Les États-Unis veulent des zones "sûres" pour les civils en cas de reprise des combats Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a réclamé des zones"sûres" pour les civils dans le sud et le centre de Gaza en cas de reprise des combats. "Des plans de protection humanitaire des civils doivent être mis en place afin de minimiser les morts de Palestiniens innocents", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse à Tel-Aviv. "Cela signifie prendre des mesures plus efficaces pour protéger la vie des civils, notamment en désignant clairement et précisément des zones et lieux dans le sud et le centre de Gaza où ils peuvent être en sécurité et à l'abri de la ligne de feu", a-t-il ajouté.

