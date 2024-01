Violentes émeutes en Papouasie-Nouvelle-Guinée : l'état d'urgence déclaré

Le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, a déclaré l'état d'urgence jeudi pour deux semaines dans la capitale de ce pays du Pacifique, après la mort d'au moins 15 personnes au cours d'une nuit de violentes émeutes dans les deux principales villes du pays.

Des violences ont éclaté dans la capitale Port Moresby mercredi soir, après des manifestations contre le gouvernement menées par des soldats, policiers et gardiens de prison pour protester contre des baisses inexpliquées de leurs salaires. Des foules en colère ont incendié des bâtiments et saccagé des magasins au cours d'une nuit de chaos et les violences ont ensuite gagné la ville de Lae, à quelque 300 kilomètres au nord. 'Aujourd'hui, nous décrétons l'état d'urgence pendant 14 jours dans la capitale de notre pays', a déclaré James Marape. Plus de 1.000 soldats sont prêts à intervenir 'là où cela serait nécessaire' en vertu du décret d'état urgence, a-t-il précis





