Violent accident à Claye-Souilly : deux jeunes gravement blessés

Tôt lundi 1er avril 2024, à 0h45, un violent accident a eu lieu avenue Louis Pasteur, en plein quartier pavillonnaire de Claye-Souilly (Seine-et-Marne).Alors qu'ils circulaient dans une voiture Renault Clio, deux jeunes âgés de 26 ans ont violemment percuté un arbre. Face au choc, les deux occupants du véhicule, des habitants de Claye-Souilly et Lagny-sur-Marne, ont été éjectés de la voiture.

À lire aussiSeine-et-Marne : la circulation des TGV interrompue après un grave accidentUne enquête pour déterminer les causes de l'accidentLe conducteur et son passager ont été pris en charge par les secours. L'opération a nécessité l'intervention d'un hélicoptère pour transporter l'un des deux jeunes hommes en urgence absolue à l'Hôpital Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. L'autre blessé, également en urgence absolue, a été transféré au Grand Hôpital de l'Est francilien (Ghef) de Meaux par les sapeurs-pompiers.À ce stade, les causes de l'accident restent encore floue

