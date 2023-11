Violences sexuelles : le délicat travail du recueil de la parole des enfants

« Il est venu dans ma chambre et il m’a dit qu’on pouvait faire des trucs de grands tous les deux. Ce soir, c’est lui qui vient me garder, j’ai pas très envie mais je peux pas le dire. C’est un secret. »Ce secret imposé par l’agresseur, les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs de Paris (BPM) savent comment aider les victimes à le confier.

« Lorsque les enfants ont moins de 10 ans, nous suivons un protocole particulier qui permet de les mettre en confiance et de leur poser des questions de manière très précise », explique Julie*, queue de cheval et sourire affable, enquêtrice depuis dix ans à la « section intrafamiliale » chargée des violences au sein de la famille ou d’une institution.Un enfant est très suggestible par nature. Si la façon de poser une question insinue une réponse, il va donner cette réponse-là pour faire plaisir, sans même en avoir conscience. »La tâche est délicate.

Pendant que Julie pose les questions, un autre enquêteur suit l’audition derrière un miroir sans tain. Celle-ci est enregistrée pour éviter à l’enfant ou à l’adolescent de répéter des propos difficiles.Mais travailler à la BPM est un choix.

