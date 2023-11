Violences lors d'un match de football à Lyon

Dimanche 29 octobre, neuf personnes ont été interpellées, et cinq policiers blessés , après le caillassage de plusieurs bus lyonnais. Celui de l'équipe a été particulièrement visé, le coach lyonnais, Fabio Grosso, a été blessé au visage par des morceaux de verre . Selon les premiers témoignages, il s'agissait d' u n coup préparé .

Et la ministre d'appeler à des sanctions fermes : ' C'est une réponse globale qui est nécessaire , des interdictions judiciaires de stade qui doivent être prononcées systématiquement quant à ces actes de violence ou d'incitation à la haine et aux discriminations. C'est cinq ans d'interdiction de stade .

