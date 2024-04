Violences entre supporters du Hajduk Split et les forces de l’ordre en Croatie

Au moins trois policiers ont été blessés et plus de 50 personnes arrêtées après des violences entre supporters du Hajduk Split et les forces de l’ordre , a annoncé la police croate, jeudi 4 avril. Les heurts ont commencé au coup de sifflet final du match, remporté mercredi soir à Split par le Dinamo Zagreb (0-1), en demi-finales de la Coupe de Croatie .

Les supporters du Hajduk Split, mécontents de la défaite, ont envahi le terrain pour s’en prendre aux joueurs et aux supporters du Dinamo, selon la police, qui les a repoussés en tribune. Là, ils ont arraché des sièges et les ont lancés sur les policiers. Les joueurs du Dinamo Zagreb ont dû se précipiter dans les vestiaires pour s’y réfugier. « des groupes ont attaqué à plusieurs reprises la police en leur lançant des fumigènes, des bouteilles, des pierres et d’autres objets », toujours selon le communiqué, ajoutant que trois policiers avaient dû être hospitalisés, sans plus de précisions sur leurs blessures

