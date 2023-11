Violences des supporters avant le match de football OL-OM: à qui la faute?

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

OM-Lyon : venus de loin pour courir Marseille-Cassis, ils sont privés de match au VélodromeDe nombreux coureurs du 20 km provençal, venus de partout en France, avaient prévu d'assister dimanche soir au match entre l'OM et Lyon, avant l'annulation de la rencontre. Lire la suite ⮕

Match reporté OM-OL : 'Dégoût et colère', le témoignage du Toulousain Damien, présent au VélodromeL'affiche entre Marseille et Lyon devait boucler la dixième journée de L1, ce dimanche soir 29 octobre, au Vélodrome. Le bus de l'OL 'attaqué' et, notamment, son entraîneur italien Fabio Grosso blessé au visage, la Ligue a décidé d'annuler la rencontre. Lire la suite ⮕

L'entraîneur de Lyon blessé lors d'attaques avant le match contre MarseilleDes caillassages ont eu lieu quelques instants avant l'entrée de l'équipe de Lyon au Vélodrome et l'entraîneur italien Fabio Grosso a été touché au visage. La rencontre a été reportée. Les supporters de Lyon ont tout de même tenu à saluer leurs supporters présents. Marseille - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Ligue 1 en direct ? Lire la suite ⮕

Tension avant l'Olympico au VélodromeLa tenue du match entre l'OL et l'OM est incertaine suite à des incidents violents entre supporters marseillais et lyonnais. Les forces de l'ordre interviennent pour gérer la situation. Lire la suite ⮕

Préparation d'Olympico au stade VélodromeAvant le match contre la lanterne rouge du championnat, Gennaro Gattuso a convoqué son groupe pour une dernière répétition générale. Les joueurs de l'OM ont montré une bonne humeur contagieuse lors de l'entraînement. Certains joueurs étaient absents ou en soins, mais Joaquin Correa a pu participer à la séance. Lire la suite ⮕

Les Lyonnais agressés au VélodromeLes joueurs de l'Olympique Lyonnais ont été agressés par des supporters marseillais en arrivant au Vélodrome. Leur bus a été caillassé et l'entraîneur Fabio Grosso a été touché à la tête. Les dirigeants lyonnais sont en colère et la tenue du match est en cours de réflexion. Lire la suite ⮕