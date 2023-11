Violences de supporters avant le match OM-OL: 'Il faut une charte' pour 'éduquer les gens' affirme Jean Tolotta, président de l'association des supporters section Var

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienneViolences de supporters avant le match OM-OL: "Il faut une charte" pour "éduquer les gens" affirme Jean Tolotta, président de l'association des supporters section VarViolences avant le match OM-OL: "C'est une horreur" affirme Jean Tolotta, président de l'association des supporters section VarGérald Darmanin: "Bien sûr que les personnes les plus dangereuses pour les professeurs et les élèves doivent être sorties du système scolaire"L'entraîneur de l'Olympique lyonnais blessé au visage, après que le bus de l'équipe ait été caillassé par les supporters marseillais

Le car de l'Olympique Lyonnais caillassé avant le match contre l'Olympique de MarseilleLe car de l'Olympique Lyonnais a été attaqué à son arrivée au Stade Vélodrome de Marseille avant le match contre l'Olympique de Marseille. L'entraîneur Fabio Grosso a été blessé au visage. Lire la suite ⮕

Attaque du bus de l'Olympique Lyonnais avant le match contre l'Olympique de MarseilleAu stade Vélodrome, le bus de l'Olympique Lyonnais a été attaqué par des supporteurs de l'Olympique de Marseille, causant des blessures à l'entraîneur Fabio Grosso. Une réunion est en cours pour décider si le match pourra avoir lieu. Lire la suite ⮕

Le car de l'Olympique Lyonnais attaqué avant le match contre l'Olympique de MarseilleLe car de l'équipe de l'Olympique Lyonnais a été attaqué et vandalisé avant le match contre l'Olympique de Marseille. Les joueurs et le staff lyonnais ont décidé de ne pas disputer la rencontre en signe de protestation. Lire la suite ⮕

L'Olympique de Marseille affronte l'Olympique Lyonnais dans un match déséquilibréDans un Stade Vélodrome complet, les Marseillais vont tenter de battre l'Olympique Lyonnais, lanterne rouge de la Ligue 1. Diffusé sur Prime Video, le match est crucial pour l'OM qui vise une place européenne. Lire la suite ⮕

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais en direct: Ligue 1 - FootballRecevez les dernières mises à jour de Football sur Eurosport. Suivez le Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais en direct le 29/10/2023. Découvrez les scores, les statistiques et les commentaires en temps réel. Lire la suite ⮕

Pablo Longoria, président de l'OM, après le caillassage du car de l'OL : 'C'est complètement inadmissible'Le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria a réagi au caillassage du car de l'Olympique Lyonnais aux abords du Stade Vélodrome dimanche soir, qui a Lire la suite ⮕