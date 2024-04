Violences à Port-au-Prince : des bandits armés saccagent plusieurs institutions

À Port-au-Prince, les violences se poursuivent. Des bandits armés ont saccagé lundi 1ᵉʳ avril plusieurs institutions dans la capitale haïtienne. Alors que de la fumée s'échappe du bâtiment du ministère des Finances, des personnes quittent la zone après avoir entendu des coups de feu tirés par des gangs armés près du Palais national à Port-au-Prince, en Haïti, le 2 avril 2024. de la capitale et de ses environs.

Des tirs ont été signalés dans plusieurs endroits du pays, dont les quartiers de Delmas en banlieue de Port-au-Prince. En début d’après-midi lundi, des affrontements ont éclaté entre des agents de la police nationale haïtienne, des forces armées et des bandits armés au Champ de Mars où se trouve le palais présidentiel. Ils essayent depuis plusieurs semaines de prendre le contrôle de la zone. La police les a repoussés, mais ils sont parvenus à incendier un blindé de la police nationale haïtienn

