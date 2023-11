Vingt personnes interpellées dans le cadre de la mort d'un enfant lors d'une fusillade à Nîmes

Les autorités ont décidé de frapper vite et fort. La semaine passée, neuf individus ont été interpellés et mis en examen dans le cadre de la mort de Fayed, un petit garçon de dix ans, victime collatérale d'une fusillade sur fond de trafic de drogues survenue dans le quartier Pissevin, à Nîmes, en août dernier. Ce lundi, ce sont vingt personnes supplémentaires qui ont été interpellées par près de 250 officiers afin de tenter de mettre fin à ces réseaux qui gangrènent le quartier.

"Un tir au hasard" Cette situation dramatique, qui a coupé du monde le quartier durant plusieurs semaines en raison de la grève des chauffeurs de bus qui craignaient pour leur sécurité, est la résultante d'une guerre de territoire que se livre Pissevin avec un autre quartier nîmois, celui de Mas de Mingue. À cette guerre quotidienne et mortelle, qui terrifie la population locale, il convient désormais d'ajouter un nouveau belligérant, venu de Marseille, la DZ Mafi





Mort de Fayed, 10 ans, à Nîmes : large vague d'interpellations, les tireurs identifiés ?Une vague d'interpellations a eu lieu ce lundi 13 novembre à Nîmes (Gard) et Marseille (Bouches-du-Rhône). Elles sont en lien avec la mort de Fayed, 10 ans, tué par balles à Nîmes.

Mort du petit Fayed à Nîmes: plusieurs interpellations ce lundiLe petit garçon de 10 ans avait été la victime collatérale d'un règlement de compte entre trafiquants de drogues dans la cité nîmoise de Pissevin.

Mort du petit Fayed à Nîmes : une série d’interpellationsUne vaste opération a été lancée ce lundi dans le cadre de l’enquête sur la mort par balle du petit Fayed, âgé de 10 ans, survenue le 21 août dernier dans le quartier de Pissevin, à Nîmes. L’affaire porte aussi sur un autre décès par balles d’un jeune homme de 19 ans, dans la nuit du 23 au 24 août, dans le même quartier. La police judiciaire, appuyée par le Raid et la brigade de recherches et d’intervention (BRI), a procédé à cinq ou six interpellations à Nîmes, Rodilhan, Marseille et plus largement dans les Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l’instruction d’un juge de la juridiction interrégionale spécialisée. Depuis plusieurs mois, et notamment depuis la venue à Nîmes du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les juges de la Jirs de Marseille et le parquet du tribunal judiciaire sont mobilisés pour tenter d’identifier les suspects impliqués dans ces fusillades

Arrestations dans l'enquête sur la mort de Fayed à NîmesLe procureur de la République de Marseille révèle les détails de l'affaire après une vague d'arrestations dans le Gard et les Bouches du Rhône. Une dizaine de suspects ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur la mort par balle du petit Fayed à Nîmes.

Nimagine mise davantage sur les jeunes créateurs et les nouveautés à Nîmes pour son édition 2023Le salon Nimagine ouvrira ses portes du samedi 4 au dimanche 12 novembre au parc des expositions avec de sérieux atouts pour attirer le public.

