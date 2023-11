Villeneuve-sur-Lot : le marché bio met en lumière la filière laine

Le marché bio de Villeneuve-sur-Lot, pour sa séquence d’animations automnales, a choisi de fêter la laine et ceux qui la font. Éleveurs, créateurs, fabricants, détaillants seront donc présents ce mercredi 1novembre, de 8 à 13 heures, place d’Aquitaine. Le public est invité à rencontrer des exposants lot-et-garonnais, représentatifs de la filière.

Les curieux pourront découvrir le travail des éleveurs de mouton mérinos et chèvre angora dont sont issus la laine et le mohair. Parmi eux, certains filent et teignent la laine à la main. Les produits suivants seront représentés : vêtements, dont chaussettes, bonnets, écharpes, pulls, etc., mais aussi matelas, couvertures, couettes et sommiers…

La Cabane, association dédiée à l’organisation d’animations culturelles en famille, située rue des Girondins, proposera, sur place, des lectures sur le thème de la laine. Les enfants pourront fabriquer des « chaudoudoux » en laine et tissu avec Anne Cantin. headtopics.com

