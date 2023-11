Vignoble nantais : quelles communes concernées par cette nouvelle taxe pour financer les mobilités ?

« La bagnole, moi, je l'adore », disent certains. Pour de nombreux habitants du Vignoble, la question d'aimer ou non leur voiture ne se pose même pas. Ils en ont besoin, c'est tout. Faute de mieux.

Premier adjoint à Château-Thébaud, Jean-Michel Boussonnière a tenté de négocier un report, avec 'une mise en place au 1er juillet 2024'. Une date qui aurait mieux convenu aussi à Fabrice Cuchot : 'Cela laisserait du temps pour communiquer avec les entreprises', a insisté le maire de Haute-Goulaine, indiquant ne pas être en mesure de voter pour la proposition 'en l'état'.

S'estimant mal desservi en options de transports, 'je vais être en difficulté quand je vais rencontrer un chef d'entreprise qui va me dire : vous me prélevez, mais en face, vous mettez quoi ?' 'Haute-Goulaine n'est pas oubliée, a balayé le vice-président en charge des Transports, Alain Blaise. Le premier Plan de mobilité employeurs se fera à la Lande-Saint-Martin'. Pour le président Jean-Guy Cornu, les choses sont simples : 'Nous avons une stratégie qui a été votée à l'unanimité. Sans le Versement mobilité, nous n'aurons pas la possibilité de la mettre en œuvre. headtopics.com

Pas question de repousser, non plus, pour le maire de Gorges : 'On nous dit souvent qu'on ne va pas assez vite sur ces questions de mobilités et environnementales. On nous en voudrait de ne pas mettre en place ce plan suffisamment tôt. Il faut accélérer les choses'.

Au moment du vote, 41 représentants des communes se sont prononcés pour la mise en place du Versement mobilité, quatre se sont abstenus, quatre ont voté contre.

